TROLLGE Pris idag

Livepriset för TROLLGE (TROLLGE) idag är $ 0.00001056, med en förändring på 1.92% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för TROLLGE till USD är$ 0.00001056 per TROLLGE.

TROLLGE rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 10,553.5, med ett cirkulerande utbud på 999.56M TROLLGE. Under de senaste 24 timmarna handlades TROLLGE mellan $ 0.00001041 (lägsta) och $ 0.0000108 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00401639, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00001001.

I kortsiktigt resultat, rörde sig TROLLGE med +0.99% under den senaste timmen och -16.54% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

TROLLGE (TROLLGE) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 10.55K$ 10.55K $ 10.55K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 10.55K$ 10.55K $ 10.55K Cirkulationsutbud 999.56M 999.56M 999.56M Totalt utbud 999,559,606.010584 999,559,606.010584 999,559,606.010584

