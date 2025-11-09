Troll House Pris idag

Livepriset för Troll House (TROLLHOUSE) idag är --, med en förändring på 6.11% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för TROLLHOUSE till USD är-- per TROLLHOUSE.

Troll House rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 19,482.29, med ett cirkulerande utbud på 999.30M TROLLHOUSE. Under de senaste 24 timmarna handlades TROLLHOUSE mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00104095, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig TROLLHOUSE med -2.40% under den senaste timmen och -24.64% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Troll House (TROLLHOUSE) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 19.48K$ 19.48K $ 19.48K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 19.48K$ 19.48K $ 19.48K Cirkulationsutbud 999.30M 999.30M 999.30M Totalt utbud 999,302,425.151088 999,302,425.151088 999,302,425.151088

