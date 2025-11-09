Troll Dog Pris idag

Livepriset för Troll Dog (TOBY) idag är --, med en förändring på 3.56% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för TOBY till USD är-- per TOBY.

Troll Dog rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 7,846.92, med ett cirkulerande utbud på 996.77M TOBY. Under de senaste 24 timmarna handlades TOBY mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig TOBY med +1.52% under den senaste timmen och -13.67% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Troll Dog (TOBY) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 7.85K$ 7.85K $ 7.85K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 7.85K$ 7.85K $ 7.85K Cirkulationsutbud 996.77M 996.77M 996.77M Totalt utbud 996,770,583.506765 996,770,583.506765 996,770,583.506765

Det aktuella börsvärdet för Troll Dog är $ 7.85K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av TOBY är 996.77M, med ett totalt utbud på 996770583.506765. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 7.85K.