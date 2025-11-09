Trivians Pris (TRIVIA)
Livepriset för Trivians (TRIVIA) idag är $ 0.00004485, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för TRIVIA till USD är$ 0.00004485 per TRIVIA.
Trivians rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 27,585, med ett cirkulerande utbud på 615.00M TRIVIA. Under de senaste 24 timmarna handlades TRIVIA mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.04093968, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00003258.
I kortsiktigt resultat, rörde sig TRIVIA med -- under den senaste timmen och -18.13% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.
Det aktuella börsvärdet för Trivians är $ 27.59K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av TRIVIA är 615.00M, med ett totalt utbud på 1000000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 44.85K.
--
--
-18.13%
-18.13%
Under dagen var prisförändringen på Trivians till USD $ 0.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på Trivians till USD $ -0.0000097545.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på Trivians till USD $ -0.0000184050.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på Trivians till USD $ 0.
|Period
|Ändra (USD)
|Ändra (%)
|Idag
|$ 0
|--
|30 dagar
|$ -0.0000097545
|-21.74%
|60 dagar
|$ -0.0000184050
|-41.03%
|90 dagar
|$ 0
|--
År 2040 skulle priset på Trivians potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
New Gen Trivia Games in One Single Platform; Play - Compete - Learn - Earn
Trivians is the ultimate trivia&puzzle gaming platform for play2earn ecosystem. The token and the idea has been culminated from a 3-years-old global Play2Earn trivia game, namely OynaKazan/Trivia Superstars (Play&Earn in Turkish), with more than 5 Million downloads and 1.5 Million monthly active users at its peak. This assures Trivians game and team has already delivered a huge proof of concept on democratization of trivia game show business.
Trivians is a multiplayer game, which awards players with Trivian Token, according to their correct answers at different game modes and competitions. It is a decentralized version of classical game shows like “Who Wants to be a Millionaire”, “Jeopardy”, “Weakest Link” etc, all in one place.
Trivians have established a huge proof of concept on democratizing and decentralizing the quiz game show business. Trivia play2earn game concept is very easy to adopt globally, and the market is huge. (Estimated target player market size is 2 Billion players) Trivians wants to become the first blockchain game which successfully onboarded non crypto users and goes truly mainstream.
Trivians provides a variety of game modes such as multiplayer mode, single player mode, 1v1 games, instant play, scheduled tournaments and live shows. There are over 100K questions archived and they are being renewed on a daily basis by a dedicated editor team. With live stream games, our users have the chance to interact with host and the other trivia lovers all over the world.
Our Vision is;
To become a leading trivia genre in the blockchain game ecosystem by gathering all quiz & puzzle types of games on a single platform
To enable millions of people, young and old alike, both to have fun and to turn their intellectual knowledge into money.
To ensure that the game is played for years with the sustainable economic model we have created, with continuously renewed game types and quest
