Trivians Pris idag

Livepriset för Trivians (TRIVIA) idag är $ 0.00004485, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för TRIVIA till USD är$ 0.00004485 per TRIVIA.

Trivians rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 27,585, med ett cirkulerande utbud på 615.00M TRIVIA. Under de senaste 24 timmarna handlades TRIVIA mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.04093968, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00003258.

I kortsiktigt resultat, rörde sig TRIVIA med -- under den senaste timmen och -18.13% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Trivians (TRIVIA) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 27.59K$ 27.59K $ 27.59K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 44.85K$ 44.85K $ 44.85K Cirkulationsutbud 615.00M 615.00M 615.00M Totalt utbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

