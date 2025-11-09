BörsDEX+
Livepriset för Trivians idag är 0.00004485 USD.TRIVIA börsvärdet är 27,585 USD. Följ prisuppdateringar för TRIVIA till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Mer om TRIVIA

TRIVIA prisinformation

Vad är TRIVIA

TRIVIA officiell webbplats

TRIVIA tokenomics

TRIVIA Prisförutsägelse

Trivians Logotyp

Trivians Pris (TRIVIA)

Onoterad

1 TRIVIA-till-USD pris i realtid:

--
----
0.00%1D
mexc
Denna token-data kommer från tredjepart. MEXC fungerar endast som en informationsinsamlare. Utforska andra listade tokens på MEXC Spot-marknaden!
USD
Trivians (TRIVIA) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 11:26:00 (UTC+8)

Trivians Pris idag

Livepriset för Trivians (TRIVIA) idag är $ 0.00004485, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för TRIVIA till USD är$ 0.00004485 per TRIVIA.

Trivians rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 27,585, med ett cirkulerande utbud på 615.00M TRIVIA. Under de senaste 24 timmarna handlades TRIVIA mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.04093968, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00003258.

I kortsiktigt resultat, rörde sig TRIVIA med -- under den senaste timmen och -18.13% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Trivians (TRIVIA) Marknadsinformation

$ 27.59K
$ 27.59K$ 27.59K

--
----

$ 44.85K
$ 44.85K$ 44.85K

615.00M
615.00M 615.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för Trivians är $ 27.59K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av TRIVIA är 615.00M, med ett totalt utbud på 1000000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 44.85K.

Trivians Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
lägsta under 24-timmar
$ 0
$ 0$ 0
högsta under 24-timmar

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.04093968
$ 0.04093968$ 0.04093968

$ 0.00003258
$ 0.00003258$ 0.00003258

--

--

-18.13%

-18.13%

Trivians (TRIVIA) Prishistorik USD

Under dagen var prisförändringen på Trivians till USD $ 0.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på Trivians till USD $ -0.0000097545.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på Trivians till USD $ -0.0000184050.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på Trivians till USD $ 0.

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ 0--
30 dagar$ -0.0000097545-21.74%
60 dagar$ -0.0000184050-41.03%
90 dagar$ 0--

Prisförutsägelse för Trivians

Trivians (TRIVIA) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för TRIVIA $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Trivians (TRIVIA) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Trivians potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Vad är Trivians (TRIVIA)

New Gen Trivia Games in One Single Platform; Play - Compete - Learn - Earn

Trivians is the ultimate trivia&puzzle gaming platform for play2earn ecosystem. The token and the idea has been culminated from a 3-years-old global Play2Earn trivia game, namely OynaKazan/Trivia Superstars (Play&Earn in Turkish), with more than 5 Million downloads and 1.5 Million monthly active users at its peak. This assures Trivians game and team has already delivered a huge proof of concept on democratization of trivia game show business.

Trivians is a multiplayer game, which awards players with Trivian Token, according to their correct answers at different game modes and competitions. It is a decentralized version of classical game shows like “Who Wants to be a Millionaire”, “Jeopardy”, “Weakest Link” etc, all in one place.

Trivians have established a huge proof of concept on democratizing and decentralizing the quiz game show business. Trivia play2earn game concept is very easy to adopt globally, and the market is huge. (Estimated target player market size is 2 Billion players) Trivians wants to become the first blockchain game which successfully onboarded non crypto users and goes truly mainstream.

Trivians provides a variety of game modes such as multiplayer mode, single player mode, 1v1 games, instant play, scheduled tournaments and live shows. There are over 100K questions archived and they are being renewed on a daily basis by a dedicated editor team. With live stream games, our users have the chance to interact with host and the other trivia lovers all over the world.

Our Vision is;

To become a leading trivia genre in the blockchain game ecosystem by gathering all quiz & puzzle types of games on a single platform

To enable millions of people, young and old alike, both to have fun and to turn their intellectual knowledge into money.

To ensure that the game is played for years with the sustainable economic model we have created, with continuously renewed game types and quest

Trivians (TRIVIA) resurs

Officiell webbplats

Folk frågar också: Andra frågor om Trivians

Hur mycket kommer 1 Trivians att vara värd år 2030?
Om Trivians skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Trivians-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 11:26:00 (UTC+8)

Trivians (TRIVIA) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Utforska mer om Trivians

