TriviAgent by Virtuals Pris idag

Livepriset för TriviAgent by Virtuals (TRIVI) idag är $ 0.00036745, med en förändring på 12.31% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för TRIVI till USD är$ 0.00036745 per TRIVI.

TriviAgent by Virtuals rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 186,378, med ett cirkulerande utbud på 507.21M TRIVI. Under de senaste 24 timmarna handlades TRIVI mellan $ 0.00036828 (lägsta) och $ 0.00042414 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00483987, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00020134.

I kortsiktigt resultat, rörde sig TRIVI med -0.29% under den senaste timmen och -48.00% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

TriviAgent by Virtuals (TRIVI) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 186.38K$ 186.38K $ 186.38K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 367.46K$ 367.46K $ 367.46K Cirkulationsutbud 507.21M 507.21M 507.21M Totalt utbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

