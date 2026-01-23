Trench Digger Pris idag

Livepriset för Trench Digger (TRENCH) idag är $ 0.01195772, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för TRENCH till USD är$ 0.01195772 per TRENCH.

Trench Digger rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 11,957.72, med ett cirkulerande utbud på 1.00M TRENCH. Under de senaste 24 timmarna handlades TRENCH mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.524208, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.01195772.

I kortsiktigt resultat, rörde sig TRENCH med -- under den senaste timmen och -14.19% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Trench Digger (TRENCH) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 11.96K$ 11.96K $ 11.96K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 11.96K$ 11.96K $ 11.96K Cirkulationsutbud 1.00M 1.00M 1.00M Totalt utbud 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för Trench Digger är $ 11.96K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av TRENCH är 1.00M, med ett totalt utbud på 1000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 11.96K.