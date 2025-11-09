Trench Coin Pris idag

Livepriset för Trench Coin (TRENCH) idag är --, med en förändring på 0.14% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för TRENCH till USD är-- per TRENCH.

Trench Coin rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 124,849, med ett cirkulerande utbud på 999.94M TRENCH. Under de senaste 24 timmarna handlades TRENCH mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00225343, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig TRENCH med +0.20% under den senaste timmen och -40.97% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Trench Coin (TRENCH) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 124.85K$ 124.85K $ 124.85K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 124.85K$ 124.85K $ 124.85K Cirkulationsutbud 999.94M 999.94M 999.94M Totalt utbud 999,944,482.01002 999,944,482.01002 999,944,482.01002

