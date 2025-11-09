TreesCoin Pris idag

Livepriset för TreesCoin (TREES) idag är $ 0.00002343, med en förändring på 9.68% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för TREES till USD är$ 0.00002343 per TREES.

TreesCoin rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 23,401, med ett cirkulerande utbud på 998.93M TREES. Under de senaste 24 timmarna handlades TREES mellan $ 0.00002335 (lägsta) och $ 0.00002594 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00041468, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00000428.

I kortsiktigt resultat, rörde sig TREES med +0.17% under den senaste timmen och +29.50% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

TreesCoin (TREES) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 23.40K$ 23.40K $ 23.40K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 23.40K$ 23.40K $ 23.40K Cirkulationsutbud 998.93M 998.93M 998.93M Totalt utbud 998,932,565.1846567 998,932,565.1846567 998,932,565.1846567

Det aktuella börsvärdet för TreesCoin är $ 23.40K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av TREES är 998.93M, med ett totalt utbud på 998932565.1846567. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 23.40K.