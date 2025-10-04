Utforska TRDGtoken(TRDG) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om TRDG-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska TRDGtoken(TRDG) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om TRDG-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

TRDGtoken (TRDG) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för TRDGtoken(TRDG), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 92.61K Totalt utbud: $ 100,000.00T Cirkulerande utbud $ 31,747.91T FDV (värdering efter full utspädning): $ 291.69K Högsta någonsin: $ 0 Lägsta någonsin: $ 0 Aktuellt pris: $ 0 TRDGtoken (TRDG) Information $TRDG is a project that started off as an inspiration to find the toughest animal in the universe. This was because we believed that in the future when there were market fluctuations our bodies would enter a state of Cryptobiosis. This was meaningful to everyone holding $TRDG, a treasure that would always be able to resurface after any signs of unhabitual life in an extreme situation. This is also why we are known as Extremophiles! $TRDG Community Reward Token is Listed on BSC, ETH, & FEGex Networks. $TRDG has a 5% tax which rewards holders 2.5% of every transaction and sends 2.5% to a burn wallet that can never be accessed. Tardigrades are the Strongest Living Creatures in the Universe! Officiell webbplats: https://trdgtoken.com/ TRDGtoken (TRDG) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i TRDGtoken (TRDG) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet TRDG-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många TRDG-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.