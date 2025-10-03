Utforska Traxx(TRAXX) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om TRAXX-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Traxx(TRAXX) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om TRAXX-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Traxx (TRAXX) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Traxx(TRAXX), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 89.35K $ 89.35K $ 89.35K Totalt utbud: $ 350.00M $ 350.00M $ 350.00M Cirkulerande utbud $ 243.97M $ 243.97M $ 243.97M FDV (värdering efter full utspädning): $ 128.19K $ 128.19K $ 128.19K Högsta någonsin: $ 3.32 $ 3.32 $ 3.32 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0.00037504 $ 0.00037504 $ 0.00037504 Läs mer om priset på Traxx(TRAXX) Köp TRAXX nu! Traxx (TRAXX) Information The Token||Traxx Marketplace is an on-chain facility built by musicians for the music community which will enable users and musicians to Create, Curate and Collect the hottest tracks. #OwnYourSound. The marketplace - Takes a 360 degree approach to all aspects of music innovation. Creates a new rewards structure for music Creators. Provides independent distribution and control over commercialisation. The Token||Traxx ‘algo’ (in development) will allow Curators to trade and gain rewards from their ability to curate a brilliant Traxx||List or Traxx||Mixx. Officiell webbplats: https://www.tokentraxx.com/ Whitepaper: https://docs.tokentraxx.com/?accessToken=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsImtpZCI6ImRlZmF1bHQiLCJ0eXAiOiJKV1QifQ.eyJhdWQiOiJhY2Nlc3NfcmVzb3VyY2UiLCJleHAiOjE2NDc1NzM4MDAsImciOiJOSmtiRXlhUHhMZjFnanFSIiwiaWF0IjoxNjQ3NTczNTAwLCJ1c2VySWQiOjcyMjU2MTEyfQ.qmpErjsDLzstNYaJIYMGjYNpaxFHPXWucj8vstRRvkE Traxx (TRAXX) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Traxx (TRAXX) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet TRAXX-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många TRAXX-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår TRAXX:s tokenomics, utforska TRAXX-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för TRAXX Vill du veta vart TRAXX kan vara på väg? På TRAXX sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se TRAXX-tokens prisförutsägelse nu! Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.