TRADESMAN Pris idag

Livepriset för TRADESMAN (TRADIE) idag är $ 0.00015251, med en förändring på 16.03% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för TRADIE till USD är$ 0.00015251 per TRADIE.

TRADESMAN rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 167,302, med ett cirkulerande utbud på 1.10B TRADIE. Under de senaste 24 timmarna handlades TRADIE mellan $ 0.00014383 (lägsta) och $ 0.000183 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00025547, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00009049.

I kortsiktigt resultat, rörde sig TRADIE med -0.90% under den senaste timmen och -19.64% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

TRADESMAN (TRADIE) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 167.30K$ 167.30K $ 167.30K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 167.30K$ 167.30K $ 167.30K Cirkulationsutbud 1.10B 1.10B 1.10B Totalt utbud 1,095,219,270.259721 1,095,219,270.259721 1,095,219,270.259721

Det aktuella börsvärdet för TRADESMAN är $ 167.30K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av TRADIE är 1.10B, med ett totalt utbud på 1095219270.259721. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 167.30K.