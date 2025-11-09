Tradescoop by Virtuals Pris idag

Livepriset för Tradescoop by Virtuals (SCOOP) idag är --, med en förändring på 16.22% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för SCOOP till USD är-- per SCOOP.

Tradescoop by Virtuals rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 239,460, med ett cirkulerande utbud på 1.00B SCOOP. Under de senaste 24 timmarna handlades SCOOP mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig SCOOP med -1.81% under den senaste timmen och -11.83% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Tradescoop by Virtuals (SCOOP) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 239.46K$ 239.46K $ 239.46K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 239.46K$ 239.46K $ 239.46K Cirkulationsutbud 1.00B 1.00B 1.00B Totalt utbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

