TrackedBio (TRACKEDBIO) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om TrackedBio(TRACKEDBIO), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-04 01:57:11 (UTC+8)
TrackedBio (TRACKEDBIO) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för TrackedBio(TRACKEDBIO), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 75.60K
Totalt utbud:
$ 999.87M
Cirkulerande utbud
$ 990.87M
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 76.29K
Högsta någonsin:
$ 0.01255767
Lägsta någonsin:
$ 0
Aktuellt pris:
$ 0
TrackedBio (TRACKEDBIO) Information

We are automating behavioral phenotyping at scale at each stage of the therapeutics discovery process for the longevity field. Currently we have three products: TrackedFlyBox, TrackedMouseWatcher, and TrackedGait, each respectively analyzing fruit flies, mice, and humans for each stage of this process. Our products can either be used in our client's facilities, or they can request we perform experiments as a CRO.

Officiell webbplats:
https://www.trackedbio.com
Whitepaper:
https://www.trackedbiodesci.com/TBioWhitepaper.pdf

TrackedBio (TRACKEDBIO) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i TrackedBio (TRACKEDBIO) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet TRACKEDBIO-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många TRACKEDBIO-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår TRACKEDBIO:s tokenomics, utforska TRACKEDBIO-tokens pris i realtid!

Prisförutsägelse för TRACKEDBIO

Vill du veta vart TRACKEDBIO kan vara på väg? På TRACKEDBIO sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

