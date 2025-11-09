Tracer Pris idag

Livepriset för Tracer (TRCR) idag är $ 0.00567284, med en förändring på 0.65% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för TRCR till USD är$ 0.00567284 per TRCR.

Tracer rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 4,299,282, med ett cirkulerande utbud på 757.87M TRCR. Under de senaste 24 timmarna handlades TRCR mellan $ 0.00561861 (lägsta) och $ 0.00575109 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00622076, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00550013.

I kortsiktigt resultat, rörde sig TRCR med +0.26% under den senaste timmen och +0.83% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Tracer (TRCR) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 4.30M$ 4.30M $ 4.30M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 70.91M$ 70.91M $ 70.91M Cirkulationsutbud 757.87M 757.87M 757.87M Totalt utbud 12,500,000,000.0 12,500,000,000.0 12,500,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för Tracer är $ 4.30M, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av TRCR är 757.87M, med ett totalt utbud på 12500000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 70.91M.