TQQQ xStock Pris idag

Livepriset för TQQQ xStock (TQQQX) idag är $ 107.48, med en förändring på 0.47% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för TQQQX till USD är$ 107.48 per TQQQX.

TQQQ xStock rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 1,117,968, med ett cirkulerande utbud på 10.40K TQQQX. Under de senaste 24 timmarna handlades TQQQX mellan $ 106.28 (lägsta) och $ 107.8 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 235.95, medan det lägsta priset någonsin var $ 82.33.

I kortsiktigt resultat, rörde sig TQQQX med -0.01% under den senaste timmen och -9.34% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

TQQQ xStock (TQQQX) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 1.12M$ 1.12M $ 1.12M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 4.02M$ 4.02M $ 4.02M Cirkulationsutbud 10.40K 10.40K 10.40K Totalt utbud 37,372.51784731508 37,372.51784731508 37,372.51784731508

