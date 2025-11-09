Totakeke Pris idag

Livepriset för Totakeke (TOTAKEKE) idag är $ 0.00004245, med en förändring på 2.23% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för TOTAKEKE till USD är$ 0.00004245 per TOTAKEKE.

Totakeke rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 42,422, med ett cirkulerande utbud på 1.00B TOTAKEKE. Under de senaste 24 timmarna handlades TOTAKEKE mellan $ 0.00004148 (lägsta) och $ 0.00004272 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00283601, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00003851.

I kortsiktigt resultat, rörde sig TOTAKEKE med +0.01% under den senaste timmen och -25.61% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Totakeke (TOTAKEKE) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 42.42K$ 42.42K $ 42.42K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 42.42K$ 42.42K $ 42.42K Cirkulationsutbud 1.00B 1.00B 1.00B Totalt utbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för Totakeke är $ 42.42K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av TOTAKEKE är 1.00B, med ett totalt utbud på 1000000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 42.42K.