Tootcoin (TOOT) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Tootcoin(TOOT), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 10.68K $ 10.68K $ 10.68K Totalt utbud: $ 249.82M $ 249.82M $ 249.82M Cirkulerande utbud $ 249.82M $ 249.82M $ 249.82M FDV (värdering efter full utspädning): $ 10.68K $ 10.68K $ 10.68K Högsta någonsin: $ 0.00237947 $ 0.00237947 $ 0.00237947 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0 $ 0 $ 0 Tootcoin (TOOT) Information Welcome to TOOTCOIN "A fart ain't a fart without a loud, proud toot." What is TOOTCOIN? TOOTCOIN is the ultimate homage to life's most unfiltered moments. Forget pretentious cryptos —TOOTCOIN is here to remind the world that even the smallest gas can make the loudest impact. Why TOOTCOIN? Because every great fart deserves recognition, and every toot tells a story. TOOTCOIN is more than just a coin; it's a movement, a celebration of all things cheeky, loud, and unapologetically honest. Officiell webbplats: https://www.tootcoin.org/ Tootcoin (TOOT) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Tootcoin (TOOT) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet TOOT-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många TOOT-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.