toona (TOONA) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för toona(TOONA), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 107.80K $ 107.80K $ 107.80K Totalt utbud: $ 944.48M $ 944.48M $ 944.48M Cirkulerande utbud $ 944.48M $ 944.48M $ 944.48M FDV (värdering efter full utspädning): $ 107.80K $ 107.80K $ 107.80K Högsta någonsin: $ 0.00270249 $ 0.00270249 $ 0.00270249 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0.00011597 $ 0.00011597 $ 0.00011597 toona (TOONA) Information Toona is a meme coin on the Fantom blockchain, bringing laughter and creativity to the crypto space. It's a lighthearted token that focuses on fun, art, and building a strong, engaged community. Backed by the speed and low fees of Fantom, Toona makes transactions simple and hassle-free. The project is powered by its community, with exciting content, memes, and art at its core. Whether you're here for the fun or to be part of a growing movement, Toona welcomes everyone. Officiell webbplats: https://www.toona.art/ toona (TOONA) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i toona (TOONA) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet TOONA-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många TOONA-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn