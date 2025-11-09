Tonio Pris idag

Livepriset för Tonio (TONIO) idag är $ 0.00316955, med en förändring på 30.51% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för TONIO till USD är$ 0.00316955 per TONIO.

Tonio rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 316,338, med ett cirkulerande utbud på 100.00M TONIO. Under de senaste 24 timmarna handlades TONIO mellan $ 0.00222656 (lägsta) och $ 0.00483467 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.03598027, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00222656.

I kortsiktigt resultat, rörde sig TONIO med -0.33% under den senaste timmen och -65.28% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Tonio (TONIO) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 316.34K$ 316.34K $ 316.34K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 316.34K$ 316.34K $ 316.34K Cirkulationsutbud 100.00M 100.00M 100.00M Totalt utbud 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

