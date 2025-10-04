Utforska Tomo Cat(TOMO) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om TOMO-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Tomo Cat(TOMO) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om TOMO-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Marlknadsvärde: $ 350.17K $ 350.17K $ 350.17K Totalt utbud: $ 952.00M $ 952.00M $ 952.00M Cirkulerande utbud $ 952.00M $ 952.00M $ 952.00M FDV (värdering efter full utspädning): $ 350.17K $ 350.17K $ 350.17K Högsta någonsin: $ 0.04585937 $ 0.04585937 $ 0.04585937 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0.00036783 $ 0.00036783 $ 0.00036783 Läs mer om priset på Tomo Cat(TOMO) Köp TOMO nu! Tomo Cat (TOMO) Information TOMOCAT is the descendant of the most beloved cat in Asia - Maneki Neko, being its digital representation with Tamagotchi experience: • TomoGotchi Unique gameplay experience with combination reimagined tamagotchi and clicker mechanics with mining, leveling, personalization and mini-games. • TomoWallet (powered by Tria) Account abstraction non-custodial wallet that lowers the entry barrier for Web3 newcomers. • ТomoShelters Web3 Social Platform, where projects can create their own shelter with its own tasks and get access to Tomocat community. • TomoLaunch Top opportunity to explore new Web3 projects and participate in token launches. TRULY COMMUNITY-DRIVEN Token holders gain access to: • Exclusive meme launchpools, • Unique NFT drops, • DAO voting that let them influence the project's direction. With viral mechanics integrated into the app, Tomocat fosters an environment where members play a crucial role in every step forward, making it truly community-owned! Officiell webbplats: https://www.tomocat.com/ Whitepaper: https://tomocat.gitbook.io/whitepaper Tomo Cat (TOMO) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Tomo Cat (TOMO) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet TOMO-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många TOMO-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår TOMO:s tokenomics, utforska TOMO-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för TOMO Vill du veta vart TOMO kan vara på väg? På TOMO sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se TOMO-tokens prisförutsägelse nu! 