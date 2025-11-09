Tokeo Pris idag

Livepriset för Tokeo (TOKE) idag är $ 0.01009217, med en förändring på 7.28% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för TOKE till USD är$ 0.01009217 per TOKE.

Tokeo rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 537,208, med ett cirkulerande utbud på 53.23M TOKE. Under de senaste 24 timmarna handlades TOKE mellan $ 0.01005083 (lägsta) och $ 0.01105841 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.081304, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00745933.

I kortsiktigt resultat, rörde sig TOKE med -0.26% under den senaste timmen och -17.79% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Tokeo (TOKE) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 537.21K$ 537.21K $ 537.21K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 1.01M$ 1.01M $ 1.01M Cirkulationsutbud 53.23M 53.23M 53.23M Totalt utbud 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

