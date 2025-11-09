TokenOS AI Pris idag

Livepriset för TokenOS AI (TOS) idag är --, med en förändring på 10.12% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för TOS till USD är-- per TOS.

TokenOS AI rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 174,869, med ett cirkulerande utbud på 999.83M TOS. Under de senaste 24 timmarna handlades TOS mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig TOS med -1.49% under den senaste timmen och -46.63% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

TokenOS AI (TOS) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 174.87K$ 174.87K $ 174.87K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 174.87K$ 174.87K $ 174.87K Cirkulationsutbud 999.83M 999.83M 999.83M Totalt utbud 999,829,037.335709 999,829,037.335709 999,829,037.335709

Det aktuella börsvärdet för TokenOS AI är $ 174.87K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av TOS är 999.83M, med ett totalt utbud på 999829037.335709. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 174.87K.