TEN whitepaper TEN officiell webbplats TEN tokenomics TEN Prisförutsägelse Tokenomy (TEN) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Tokenomy(TEN), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 949.34K $ 949.34K $ 949.34K Totalt utbud: $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M Cirkulerande utbud $ 115.50M $ 115.50M $ 115.50M FDV (värdering efter full utspädning): $ 1.64M $ 1.64M $ 1.64M Högsta någonsin: $ 0.545269 $ 0.545269 $ 0.545269 Lägsta någonsin: $ 0.00141995 $ 0.00141995 $ 0.00141995 Aktuellt pris: $ 0.00821958 $ 0.00821958 $ 0.00821958 Läs mer om priset på Tokenomy(TEN) Köp TEN nu! Tokenomy (TEN) Information Tokenomy aims to foster financial inclusion and provide access to anyone who wants to be connected with alternative funding networks and global innovation. The founders of Tokenomy are the leading members from Bitcoin Indonesia, one of the largest bitcoin and blockchain startup in South East Asia with over 900,000 registered users. Starting as a token exchange, Tokenomy’s goal is to become a one-stop platform providing both tokenization and liquidity. The goal is to offer a global token market access on one hand, and the ability for anyone, from small entrepreneurs to large enterprise businesses, to issue proprietary tokens and plug themselves into crypto liquidity pool for reliable and easy crowdfunding on the other. Tokenomy aims to provide a token exchange first, and tokenization platform later which solves the aforementioned issues of token sales, allowing anyone to tokenize their services and products and conduct a crowdfunding. By having a shared login with Bitcoin.co.id, which has over 900,000 users, Tokenomy instantly has access to a huge user pool. Tokenomy aims to foster financial inclusion and provide access to anyone who wants to be connected with alternative funding networks and global innovation. The founders of Tokenomy are the leading members from Bitcoin Indonesia, one of the largest bitcoin and blockchain startup in South East Asia with over 900,000 registered users. Officiell webbplats: https://www.tokenomy.com/ Whitepaper: https://www.tokenomy.com/whitepaper/TOKENOMY_WHITEPAPER_en.pdf Officiell webbplats: https://www.tokenomy.com/ Whitepaper: https://www.tokenomy.com/whitepaper/TOKENOMY_WHITEPAPER_en.pdf Tokenomy (TEN) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Tokenomy (TEN) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet TEN-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många TEN-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår TEN:s tokenomics, utforska TEN-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för TEN Vill du veta vart TEN kan vara på väg? På TEN sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se TEN-tokens prisförutsägelse nu! Varför ska du välja MEXC? MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto. 