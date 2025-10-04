Utforska TOGA(TOGA) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om TOGA-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska TOGA(TOGA) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om TOGA-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

TOGA (TOGA) Tokenomics och prisanalys

Marlknadsvärde: $ 77.73K
Totalt utbud: $ 999.18M
Cirkulerande utbud $ 999.18M
FDV (värdering efter full utspädning): $ 77.73K
Högsta någonsin: $ 0.01149809
Lägsta någonsin: $ 0
Aktuellt pris: $ 0

TOGA (TOGA) Information

TOGA is a memecoin. It's just a GOAT wearing a TOGA. Originally the idea is that the coin was deployed by one of the biggest meme coins in the Solana community called GOAT. TOGA is a derivative of the GOAT narrative that goes on, and we proudly want to take that one step further and to build our own community. AI has been the one that launched GOAT, therefore TOGA is purely a community coin. $GOAT = $TOGA

Officiell webbplats: https://t.me/TogaSol

TOGA (TOGA) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i TOGA (TOGA) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud: Det maximala antalet TOGA-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud: Taket för hur många TOGA-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.