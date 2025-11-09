Todin Pris idag

Livepriset för Todin (TDN) idag är $ 0.00104425, med en förändring på 5.54% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för TDN till USD är$ 0.00104425 per TDN.

Todin rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 152,164, med ett cirkulerande utbud på 146.17M TDN. Under de senaste 24 timmarna handlades TDN mellan $ 0.00101485 (lägsta) och $ 0.00110551 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00443116, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig TDN med -1.38% under den senaste timmen och +14.00% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Todin (TDN) Marknadsinformation

