Time Capital Markets (TCM) Tokenomics

Time Capital Markets (TCM) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om Time Capital Markets(TCM), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-04 00:34:02 (UTC+8)
USD

Time Capital Markets (TCM) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Time Capital Markets(TCM), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 55.59K
$ 55.59K$ 55.59K
Totalt utbud:
$ 955.83M
$ 955.83M$ 955.83M
Cirkulerande utbud
$ 955.83M
$ 955.83M$ 955.83M
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 55.59K
$ 55.59K$ 55.59K
Högsta någonsin:
$ 0
$ 0$ 0
Lägsta någonsin:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuellt pris:
$ 0
$ 0$ 0

Time Capital Markets (TCM) Information

Time Capital Markets is a DAO created on daosdotfun platform to faciliate hedge-fund like activities around Timedotfun, it serves to acquire creator tokens from the platform and grow the AUM like a hedge fund. The DAO purchases creators to build a treasury and allow people to speculate using TCM token as an easier hedge to timedotfun hundreds of creators(as there is hundreds, one gets lost trying to find undervalued creators).

Officiell webbplats:
https://www.daos.fun/28PgAVUab53W26qgu3TfffsxHF2rAFf1zvJJzE3Kdaos

Time Capital Markets (TCM) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i Time Capital Markets (TCM) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet TCM-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många TCM-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår TCM:s tokenomics, utforska TCM-tokens pris i realtid!

Prisförutsägelse för TCM

Vill du veta vart TCM kan vara på väg? På TCM sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

Varför ska du välja MEXC?

MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto.

Över 4,000 handelspar på spot- och terminsmarknaderna
Snabbaste token-noteringarna bland CEX
Högsta likviditeten i hela branschen
Lägsta avgifter och stöd från dygnetruntöppen kundservice
100%+ transparens i tokenreserven av användarnas medel
Ultralåga inträdesbarriärer: köp krypto med bara 1 USDT
mc_how_why_title
Köp krypto med bara 1 USDT: Din enklaste väg till krypto!

Friskrivning

Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.

Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn