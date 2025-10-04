Utforska TiFi(TIFI) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om TIFI-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska TiFi(TIFI) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om TIFI-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

TiFi (TIFI) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för TiFi(TIFI), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 200.81K $ 200.81K $ 200.81K Totalt utbud: $ 721.85T $ 721.85T $ 721.85T Cirkulerande utbud $ 47.00T $ 47.00T $ 47.00T FDV (värdering efter full utspädning): $ 3.08M $ 3.08M $ 3.08M Högsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0 $ 0 $ 0 TiFi (TIFI) Information The token is running on Binance Smart Chain (BSC) and provides several attractive features that encourage people to invest and trade with the token itself. Token-back reward is the most innovative feature of TiFi token. It stimulates token holders to use TiFi token purchase merchandise by providing ""token reward"" back to consumers, which functions similar to cash reward credit cards. TIFI also offers reflection reward redistributed to every holder. These reward distributions just requires TIFI holders to hold. TiFi token is an anti-inflation cryptocurrency. The decentralized smart contract of TiFi token burns tokens automatically by subtracting a tiny portion from total supply whenever a transaction happens. Officiell webbplats: https://tifi.net/ TiFi (TIFI) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i TiFi (TIFI) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet TIFI-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många TIFI-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.