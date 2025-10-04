This Is My Iguana (TIMI) Tokenomics
Utforska viktiga tokenomics och prisdata för This Is My Iguana(TIMI), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.
This Is My Iguana (TIMI) Information
Brian, the bald-headed mastermind steering the ship at Coinbase, has a not-so-secret childhood hero: an iguana! Although the iguana's name remains unknown, it doesn't diminish the significant role it played in young Brian's life. Brian affectionately introduces this inspiring reptile as "This Is My Iguana," or $TIMI for short. The iguana's influence on Brian is evident, as he often shares stories about how this unique pet taught him resilience, adaptability, and the importance of thinking outside the box. These lessons have undeniably shaped his approach to innovation and leadership at Coinbase, making $TIMI more than just a quirky mascot—it's a symbol of the unconventional thinking that drives the company forward.
This Is My Iguana (TIMI) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden
Att förstå tokenomiken i This Is My Iguana (TIMI) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.
Nyckeltal och hur de beräknas:
Totalt utbud:
Det maximala antalet TIMI-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud
Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud:
Taket för hur många TIMI-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning):
Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt:
Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.
Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?
Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.
Friskrivning
Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.
