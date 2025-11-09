this coin is so good Pris idag

Livepriset för this coin is so good (GLAZE) idag är $ 0.00000877, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för GLAZE till USD är$ 0.00000877 per GLAZE.

this coin is so good rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 8,765.45, med ett cirkulerande utbud på 999.50M GLAZE. Under de senaste 24 timmarna handlades GLAZE mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00007722, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00000838.

I kortsiktigt resultat, rörde sig GLAZE med -- under den senaste timmen och -13.41% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

this coin is so good (GLAZE) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 8.77K$ 8.77K $ 8.77K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 8.77K$ 8.77K $ 8.77K Cirkulationsutbud 999.50M 999.50M 999.50M Totalt utbud 999,504,822.036844 999,504,822.036844 999,504,822.036844

