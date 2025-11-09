this coin is scarce Pris idag

Livepriset för this coin is scarce (SCARCE) idag är --, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för SCARCE till USD är-- per SCARCE.

this coin is scarce rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 7,212.77, med ett cirkulerande utbud på 9.94M SCARCE. Under de senaste 24 timmarna handlades SCARCE mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.03268383, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig SCARCE med -- under den senaste timmen och -16.65% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

this coin is scarce (SCARCE) Marknadsinformation

Det aktuella börsvärdet för this coin is scarce är $ 7.21K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av SCARCE är 9.94M, med ett totalt utbud på 9944423.880244. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 7.21K.