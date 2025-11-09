This Can Be Anything Pris idag

Livepriset för This Can Be Anything (IMAGINE) idag är --, med en förändring på 0.08% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för IMAGINE till USD är-- per IMAGINE.

This Can Be Anything rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 6,187.16, med ett cirkulerande utbud på 999.24M IMAGINE. Under de senaste 24 timmarna handlades IMAGINE mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig IMAGINE med +1.35% under den senaste timmen och -12.66% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

This Can Be Anything (IMAGINE) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 6.19K$ 6.19K $ 6.19K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 6.19K$ 6.19K $ 6.19K Cirkulationsutbud 999.24M 999.24M 999.24M Totalt utbud 999,238,829.117129 999,238,829.117129 999,238,829.117129

Det aktuella börsvärdet för This Can Be Anything är $ 6.19K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av IMAGINE är 999.24M, med ett totalt utbud på 999238829.117129. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 6.19K.