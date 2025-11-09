BörsDEX+
Livepriset för This Can Be Anything idag är 0 USD.IMAGINE börsvärdet är 6,187.16 USD. Följ prisuppdateringar för IMAGINE till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Mer om IMAGINE

IMAGINE prisinformation

Vad är IMAGINE

IMAGINE officiell webbplats

IMAGINE tokenomics

IMAGINE Prisförutsägelse

This Can Be Anything Logotyp

This Can Be Anything Pris (IMAGINE)

Onoterad

1 IMAGINE-till-USD pris i realtid:

--
----
0.00%1D
USD
This Can Be Anything (IMAGINE) Live Pris Diagram
This Can Be Anything Pris idag

Livepriset för This Can Be Anything (IMAGINE) idag är --, med en förändring på 0.08% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för IMAGINE till USD är-- per IMAGINE.

This Can Be Anything rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 6,187.16, med ett cirkulerande utbud på 999.24M IMAGINE. Under de senaste 24 timmarna handlades IMAGINE mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig IMAGINE med +1.35% under den senaste timmen och -12.66% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

This Can Be Anything (IMAGINE) Marknadsinformation

$ 6.19K
$ 6.19K$ 6.19K

--
----

$ 6.19K
$ 6.19K$ 6.19K

999.24M
999.24M 999.24M

999,238,829.117129
999,238,829.117129 999,238,829.117129

Det aktuella börsvärdet för This Can Be Anything är $ 6.19K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av IMAGINE är 999.24M, med ett totalt utbud på 999238829.117129. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 6.19K.

This Can Be Anything Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
lägsta under 24-timmar
$ 0
$ 0$ 0
högsta under 24-timmar

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+1.35%

+0.08%

-12.66%

-12.66%

This Can Be Anything (IMAGINE) Prishistorik USD

Under dagen var prisförändringen på This Can Be Anything till USD $ 0.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på This Can Be Anything till USD $ 0.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på This Can Be Anything till USD $ 0.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på This Can Be Anything till USD $ 0.

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ 0+0.08%
30 dagar$ 0-35.66%
60 dagar$ 0-36.02%
90 dagar$ 0--

Prisförutsägelse för This Can Be Anything

This Can Be Anything (IMAGINE) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för IMAGINE $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
This Can Be Anything (IMAGINE) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på This Can Be Anything potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

MEXC-verktyg
För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut.
Vill du priset som This Can Be Anything kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för IMAGINE prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på This Can Be Anything Price Prediction.

Vad är This Can Be Anything (IMAGINE)

$Imagine is a Solana-based memecoin born from the power of dreams, memes, and decentralized hope. Inspired by the limitless potential of internet culture and the imagination of the crypto community, Imagine isn't just a token, it's a movement. With lightning-fast Solana transactions and a community-driven spirit, Imagine lets holders dream big and meme even bigger.

Whether you're here for the vibes, the gains, or just to ride the next rocket to the moon, Imagine invites you to picture a world where memes rule the market and imagination is the only limit.

No roadmap. No promises. Just vibes. Imagine it. Believe it. Meme it.

MEXC är den ledande kryptovalutabörsen som över 10 miljoner användare världen över känner förtroende för. Den är känd som börsen med det bredaste urvalet av tokens, de snabbaste listningarna och de lägsta handelsavgifterna på marknaden. Gå med i MEXC nu för att uppleva likviditet på toppnivå och de mest konkurrenskraftiga avgifterna på marknaden!

This Can Be Anything (IMAGINE) resurs

Officiell webbplats

Folk frågar också: Andra frågor om This Can Be Anything

Hur mycket kommer 1 This Can Be Anything att vara värd år 2030?
Om This Can Be Anything skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella This Can Be Anything-priser och förväntad avkastning.
This Can Be Anything (IMAGINE) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.