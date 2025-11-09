BörsDEX+
Livepriset för thesis cat idag är 0.00001643 USD.QUANT börsvärdet är 16,433.06 USD. Följ prisuppdateringar för QUANT till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Mer om QUANT

QUANT prisinformation

Vad är QUANT

QUANT officiell webbplats

QUANT tokenomics

QUANT Prisförutsägelse

thesis cat Logotyp

thesis cat Pris (QUANT)

1 QUANT-till-USD pris i realtid:

+0.50%1D
thesis cat (QUANT) Live Pris Diagram
thesis cat Pris idag

Livepriset för thesis cat (QUANT) idag är $ 0.00001643, med en förändring på 0.50% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för QUANT till USD är$ 0.00001643 per QUANT.

thesis cat rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 16,433.06, med ett cirkulerande utbud på 1000.00M QUANT. Under de senaste 24 timmarna handlades QUANT mellan $ 0.00001635 (lägsta) och $ 0.00001645 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00289093, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00001184.

I kortsiktigt resultat, rörde sig QUANT med +0.50% under den senaste timmen och -18.40% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

thesis cat (QUANT) Marknadsinformation

Det aktuella börsvärdet för thesis cat är $ 16.43K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av QUANT är 1000.00M, med ett totalt utbud på 999998023.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 16.43K.

thesis cat Prishistorik USD

thesis cat (QUANT) Prishistorik USD

Under dagen var prisförändringen på thesis cat till USD $ 0.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på thesis cat till USD $ -0.0000052002.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på thesis cat till USD $ -0.0000056865.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på thesis cat till USD $ 0.

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ 0+0.50%
30 dagar$ -0.0000052002-31.65%
60 dagar$ -0.0000056865-34.61%
90 dagar$ 0--

Prisförutsägelse för thesis cat

thesis cat (QUANT) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för QUANT $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
thesis cat (QUANT) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på thesis cat potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Vill du priset som thesis cat kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för QUANT prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på thesis cat Price Prediction.

Vad är thesis cat (QUANT)

a real community takeover after dev and grifters did their thing quant told us they will regret hard

thesis is simple: quant is a cat

quant is a memecoin and it's only purpose is to have fun onchain and offchain with it

quant does not have any affiliations with other projects or companies

quant wants higher, carry him with us

sooner or later the world will realize that quant has always been a cat

thesis cat (QUANT) resurs

Officiell webbplats

Folk frågar också: Andra frågor om thesis cat

Hur mycket kommer 1 thesis cat att vara värd år 2030?
Om thesis cat skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella thesis cat-priser och förväntad avkastning.
thesis cat (QUANT) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Utforska mer om thesis cat

