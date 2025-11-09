Thermo Fisher xStock Pris idag

Livepriset för Thermo Fisher xStock (TMOX) idag är $ 560.62, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för TMOX till USD är$ 560.62 per TMOX.

Thermo Fisher xStock rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 198,870, med ett cirkulerande utbud på 407.15 TMOX. Under de senaste 24 timmarna handlades TMOX mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 560.62, medan det lägsta priset någonsin var $ 464.51.

I kortsiktigt resultat, rörde sig TMOX med -- under den senaste timmen och 0.00% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Thermo Fisher xStock (TMOX) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 198.87K$ 198.87K $ 198.87K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 11.93M$ 11.93M $ 11.93M Cirkulationsutbud 407.15 407.15 407.15 Totalt utbud 21,272.12279538514 21,272.12279538514 21,272.12279538514

