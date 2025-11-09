There Will Be Signs Pris (SIGNS)
Livepriset för There Will Be Signs (SIGNS) idag är --, med en förändring på 4.03% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för SIGNS till USD är-- per SIGNS.
There Will Be Signs rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 38,524, med ett cirkulerande utbud på 935.00M SIGNS. Under de senaste 24 timmarna handlades SIGNS mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.
I kortsiktigt resultat, rörde sig SIGNS med -0.47% under den senaste timmen och -17.08% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.
Det aktuella börsvärdet för There Will Be Signs är $ 38.52K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av SIGNS är 935.00M, med ett totalt utbud på 964913929.944135. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 39.76K.
-0.47%
-4.03%
-17.08%
-17.08%
Under dagen var prisförändringen på There Will Be Signs till USD $ 0.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på There Will Be Signs till USD $ 0.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på There Will Be Signs till USD $ 0.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på There Will Be Signs till USD $ 0.
|Period
|Ändra (USD)
|Ändra (%)
|Idag
|$ 0
|-4.03%
|30 dagar
|$ 0
|-36.60%
|60 dagar
|$ 0
|-44.88%
|90 dagar
|$ 0
|--
År 2040 skulle priset på There Will Be Signs potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
Signs is a Solana-based cryptocurrency project inspired by the viral phrase, “When I make it in crypto, I won’t say anything, but there will be signs.” The token serves as the foundation for a community-driven ecosystem focused on digital culture, wealth-building, and decentralized governance.
Initially launched in July 2024 and taken over by the community in October of the same year, Signs combines meme culture with utility, offering token-gated access to exclusive content, discussions, and opportunities in its private Discord community. The project has since expanded to include weekly wealth meditation content, a community treasury governed via DAO, and plans for an LST-NFT mint. The token incorporates a transparent liquidity schedule, with regular liquidity additions and time-locked token reserves. Governance functions and community initiatives are coordinated through a multisig-controlled DAO wallet.
Signs aims to build a long-term cultural and financial ecosystem around the concept of wealth signaling, discipline, and strategic patience, offering a layered experience for those aligned with its ethos.
