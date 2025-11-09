BörsDEX+
Livepriset för Theo Short Duration US Treasury Fund idag är 1.011 USD.THBILL börsvärdet är 135,141,940 USD. Följ prisuppdateringar för THBILL till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Theo Short Duration US Treasury Fund Pris (THBILL)

$1.011
Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) Live Pris Diagram
Theo Short Duration US Treasury Fund Pris idag

Livepriset för Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) idag är $ 1.011, med en förändring på 0.18% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för THBILL till USD är$ 1.011 per THBILL.

Theo Short Duration US Treasury Fund rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 135,141,940, med ett cirkulerande utbud på 133.90M THBILL. Under de senaste 24 timmarna handlades THBILL mellan $ 1.002 (lägsta) och $ 1.012 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 1.11, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.906552.

I kortsiktigt resultat, rörde sig THBILL med +0.22% under den senaste timmen och -0.34% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) Marknadsinformation

$ 135.14M
--
$ 135.14M
133.90M
133,902,564.084008
Det aktuella börsvärdet för Theo Short Duration US Treasury Fund är $ 135.14M, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av THBILL är 133.90M, med ett totalt utbud på 133902564.084008. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 135.14M.

Theo Short Duration US Treasury Fund Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 1.002
lägsta under 24-timmar
$ 1.012
högsta under 24-timmar

$ 1.002
$ 1.012
$ 1.11
$ 0.906552
+0.22%

+0.18%

-0.34%

-0.34%

Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) Prishistorik USD

Under dagen var prisförändringen på Theo Short Duration US Treasury Fund till USD $ +0.00180349.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på Theo Short Duration US Treasury Fund till USD $ +0.0047116644.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på Theo Short Duration US Treasury Fund till USD $ +0.0057325722.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på Theo Short Duration US Treasury Fund till USD $ +0.0098726374202317.

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ +0.00180349+0.18%
30 dagar$ +0.0047116644+0.47%
60 dagar$ +0.0057325722+0.57%
90 dagar$ +0.0098726374202317+0.99%

Prisförutsägelse för Theo Short Duration US Treasury Fund

Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för THBILL $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Theo Short Duration US Treasury Fund potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Vad är Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL)

Theo is an institutional-grade tokenization platform that connects onchain capital to global financial markets. The platform enables access to traditional financial products like Treasury bills through tokenized infrastructure that includes deep liquidity, cross-chain functionality, and full DeFi composability from launch. Theo's first product, thBILL, demonstrates this "beyond issuance" approach by launching with complete ecosystem support across multiple chains rather than hoping for adoption over time.

MEXC är den ledande kryptovalutabörsen som över 10 miljoner användare världen över känner förtroende för. Den är känd som börsen med det bredaste urvalet av tokens, de snabbaste listningarna och de lägsta handelsavgifterna på marknaden. Gå med i MEXC nu för att uppleva likviditet på toppnivå och de mest konkurrenskraftiga avgifterna på marknaden!

Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) resurs

Folk frågar också: Andra frågor om Theo Short Duration US Treasury Fund

Hur mycket kommer 1 Theo Short Duration US Treasury Fund att vara värd år 2030?
Om Theo Short Duration US Treasury Fund skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Theo Short Duration US Treasury Fund-priser och förväntad avkastning.
Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.