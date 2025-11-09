Theo Short Duration US Treasury Fund Pris idag

Livepriset för Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) idag är $ 1.011, med en förändring på 0.18% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för THBILL till USD är$ 1.011 per THBILL.

Theo Short Duration US Treasury Fund rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 135,141,940, med ett cirkulerande utbud på 133.90M THBILL. Under de senaste 24 timmarna handlades THBILL mellan $ 1.002 (lägsta) och $ 1.012 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 1.11, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.906552.

I kortsiktigt resultat, rörde sig THBILL med +0.22% under den senaste timmen och -0.34% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 135.14M$ 135.14M $ 135.14M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 135.14M$ 135.14M $ 135.14M Cirkulationsutbud 133.90M 133.90M 133.90M Totalt utbud 133,902,564.084008 133,902,564.084008 133,902,564.084008

