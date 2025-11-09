The Wizard of Buyback Pris idag

Livepriset för The Wizard of Buyback (WIZB) idag är $ 0.00000841, med en förändring på 3.26% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för WIZB till USD är$ 0.00000841 per WIZB.

The Wizard of Buyback rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 8,407.26, med ett cirkulerande utbud på 999.35M WIZB. Under de senaste 24 timmarna handlades WIZB mellan $ 0.00000835 (lägsta) och $ 0.0000087 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00113077, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00000788.

I kortsiktigt resultat, rörde sig WIZB med -- under den senaste timmen och -13.59% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

The Wizard of Buyback (WIZB) Marknadsinformation

