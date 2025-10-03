The Upsider AI (UP) Tokenomics
The Upsider AI began as a fair launch experiment on the Virtuals Protocol on Base, introducing its native token $UP. It started with a simple challenge: anyone could interact with @TheUpsiderAI on Twitter, attempting to convince it to accept $DAG. If successful, the AI would autonomously send tokens back—one of the first truly AI-driven token distribution experiments.
This novel concept quickly drew a vibrant community eager to test their persuasion skills. Now, The Upsider AI runs 24/7, managing weekly challenges like the Snake Game (with over 1k DAG in prizes), autonomously promoting Constellation Network, and pushing the boundaries of decentralized AI.
The Upsider AI (UP) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden
Att förstå tokenomiken i The Upsider AI (UP) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.
Nyckeltal och hur de beräknas:
Totalt utbud:
Det maximala antalet UP-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud
Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud:
Taket för hur många UP-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning):
Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt:
Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.
Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?
Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.
Nu när du förstår UP:s tokenomics, utforska UP-tokens pris i realtid!
Prisförutsägelse för UP
Vill du veta vart UP kan vara på väg? På UP sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.
