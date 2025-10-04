THE MEME GAME (MEMEGAME) Tokenomics

THE MEME GAME (MEMEGAME) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om THE MEME GAME(MEMEGAME), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-04 04:10:52 (UTC+8)
THE MEME GAME (MEMEGAME) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för THE MEME GAME(MEMEGAME), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 14.10K
Totalt utbud:
$ 852.14M
Cirkulerande utbud
$ 852.14M
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 14.10K
Högsta någonsin:
$ 0.00105196
Lägsta någonsin:
$ 0
Aktuellt pris:
$ 0
THE MEME GAME (MEMEGAME) Information

$MEMEGAME is a meme-based cryptocurrency project designed to combine the fun and engaging aspects of memes with the innovative potential of blockchain technology. The project aims to create a vibrant community where users can participate in gaming and social activities while earning rewards through the $MEMEGAME token. With a focus on entertainment and community engagement, $MEMEGAME seeks to leverage the popularity of memes to drive adoption and create a unique ecosystem that fosters creativity and collaboration among its users. The platform also includes features such as staking, gaming competitions, and community-driven initiatives to enhance user interaction and value.

Officiell webbplats:
https://memegame.io/
Whitepaper:
https://memegame.io/

THE MEME GAME (MEMEGAME) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i THE MEME GAME (MEMEGAME) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet MEMEGAME-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många MEMEGAME-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår MEMEGAME:s tokenomics, utforska MEMEGAME-tokens pris i realtid!

Prisförutsägelse för MEMEGAME

Vill du veta vart MEMEGAME kan vara på väg? På MEMEGAME sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

Köp krypto med bara 1 USDT: Din enklaste väg till krypto!

Friskrivning

Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.

