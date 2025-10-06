The Meerkat Meme (MEERKAT) Prisinformation (USD)

24 timmars prisändringsintervall: $ 0.00003339 $ 0.00003339 $ 0.00003339 lägsta under 24-timmar $ 0.00003533 $ 0.00003533 $ 0.00003533 högsta under 24-timmar lägsta under 24-timmar $ 0.00003339$ 0.00003339 $ 0.00003339 högsta under 24-timmar $ 0.00003533$ 0.00003533 $ 0.00003533 All Time High $ 0.00208666$ 0.00208666 $ 0.00208666 Lägsta pris $ 0.00002486$ 0.00002486 $ 0.00002486 Prisförändring (1H) +0.84% Prisändring (1D) -1.73% Prisändring (7D) +6.04% Prisändring (7D) +6.04%

The Meerkat Meme (MEERKAT) priset i realtid är $0.00003374. Under de senaste 24 timmarna har MEERKAT handlats mellan en lägsta nivå på $ 0.00003339 och en högsta nivå på $ 0.00003533, vilket visar på en aktiv marknadsvolatilitet. MEERKATs högsta pris genom tiderna är $ 0.00208666, medan det lägsta priset genom tiderna är $ 0.00002486.

När det gäller den kortsiktiga utvecklingen, har MEERKAT förändrats med +0.84% under den senaste timmen, -1.73% under 24 timmar och +6.04% under de senaste 7 dagarna. Detta ger dig en snabb överblick över dess senaste prisutveckling och marknadsdynamik på MEXC.

The Meerkat Meme (MEERKAT) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 33.73K$ 33.73K $ 33.73K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 33.73K$ 33.73K $ 33.73K Cirkulationsutbud 999.48M 999.48M 999.48M Totalt utbud 999,482,631.15692 999,482,631.15692 999,482,631.15692

Det aktuella börsvärdet för The Meerkat Meme är $ 33.73K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av MEERKAT är 999.48M, med ett totalt utbud på 999482631.15692. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 33.73K.