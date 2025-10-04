the honest guy (THGUY) Tokenomics
AI Agent (The Honest Guy)
Welcome to The Honest Guy, an innovative AI-driven crypto project designed to revolutionize how you navigate the cryptocurrency world! At the heart of this project lies "The Honest Guy"—a transparent, reliable, and morally steadfast AI agent whose core mission is to bring clarity and trust to the ever-evolving crypto landscape. Promote Transparency: Every transaction and decision in the ecosystem is verifiable, ensuring no hidden fees or malicious practices. Empower Communities: Provide individuals and businesses with a decentralized tool for secure, fast, and cost-effective financial transactions
the honest guy (THGUY) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden
Att förstå tokenomiken i the honest guy (THGUY) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.
Nyckeltal och hur de beräknas:
Totalt utbud:
Det maximala antalet THGUY-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud
Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud:
Taket för hur många THGUY-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning):
Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt:
Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.
Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?
Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.
