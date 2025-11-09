The Green Era Pris idag

Livepriset för The Green Era (GREEN) idag är $ 0.00000594, med en förändring på 3.17% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för GREEN till USD är$ 0.00000594 per GREEN.

The Green Era rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 5,929.2, med ett cirkulerande utbud på 998.39M GREEN. Under de senaste 24 timmarna handlades GREEN mellan $ 0.00000589 (lägsta) och $ 0.00000614 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00005745, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00000565.

I kortsiktigt resultat, rörde sig GREEN med -- under den senaste timmen och -17.29% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

The Green Era (GREEN) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 5.93K$ 5.93K $ 5.93K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 5.93K$ 5.93K $ 5.93K Cirkulationsutbud 998.39M 998.39M 998.39M Totalt utbud 998,393,170.574432 998,393,170.574432 998,393,170.574432

Det aktuella börsvärdet för The Green Era är $ 5.93K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av GREEN är 998.39M, med ett totalt utbud på 998393170.574432. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 5.93K.