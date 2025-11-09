The First Play Pris idag

Livepriset för The First Play (1ST) idag är --, med en förändring på 4.08% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för 1ST till USD är-- per 1ST.

The First Play rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 4,951.33, med ett cirkulerande utbud på 999.22M 1ST. Under de senaste 24 timmarna handlades 1ST mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig 1ST med -- under den senaste timmen och -15.66% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

The First Play (1ST) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 4.95K$ 4.95K $ 4.95K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 4.95K$ 4.95K $ 4.95K Cirkulationsutbud 999.22M 999.22M 999.22M Totalt utbud 999,218,955.211752 999,218,955.211752 999,218,955.211752

Det aktuella börsvärdet för The First Play är $ 4.95K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av 1ST är 999.22M, med ett totalt utbud på 999218955.211752. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 4.95K.