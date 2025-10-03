The First Meme (FIRST) Tokenomics

The First Meme (FIRST) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om The First Meme(FIRST), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-03 20:49:06 (UTC+8)
USD

The First Meme (FIRST) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för The First Meme(FIRST), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 709.34K
$ 709.34K$ 709.34K
Totalt utbud:
$ 999.99M
$ 999.99M$ 999.99M
Cirkulerande utbud
$ 999.99M
$ 999.99M$ 999.99M
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 709.34K
$ 709.34K$ 709.34K
Högsta någonsin:
$ 0.00193145
$ 0.00193145$ 0.00193145
Lägsta någonsin:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuellt pris:
$ 0.00070935
$ 0.00070935$ 0.00070935

The First Meme (FIRST) Information

The first recorded meme in history. It's a reminder to all the doubters and naysayers that memeing has been around for over a century. Now, StraightUp is setting the standard for how we associate values to the memes we all know and love. You can launch, trade and earn meme coins in a safe and fun way. $FIRST is our meme coin and governance token for the DAO. You can earn rewards by holding $FIRST and participate in the direction of StraightUp's future. Join us on our journey. There's only one direction we can go: StraightUp!

Officiell webbplats:
https://thefirst.meme

The First Meme (FIRST) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i The First Meme (FIRST) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet FIRST-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många FIRST-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår FIRST:s tokenomics, utforska FIRST-tokens pris i realtid!

Prisförutsägelse för FIRST

Vill du veta vart FIRST kan vara på väg? På FIRST sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

Varför ska du välja MEXC?

MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto.

Över 4,000 handelspar på spot- och terminsmarknaderna
Snabbaste token-noteringarna bland CEX
Högsta likviditeten i hela branschen
Lägsta avgifter och stöd från dygnetruntöppen kundservice
100%+ transparens i tokenreserven av användarnas medel
Ultralåga inträdesbarriärer: köp krypto med bara 1 USDT
mc_how_why_title
Köp krypto med bara 1 USDT: Din enklaste väg till krypto!

Friskrivning

Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.

Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn