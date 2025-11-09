The Final Quarter Pris idag

Livepriset för The Final Quarter (Q4) idag är --, med en förändring på 6.61% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för Q4 till USD är-- per Q4.

The Final Quarter rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 30,989, med ett cirkulerande utbud på 999.57M Q4. Under de senaste 24 timmarna handlades Q4 mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig Q4 med -0.28% under den senaste timmen och -28.81% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

The Final Quarter (Q4) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 30.99K$ 30.99K $ 30.99K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 30.99K$ 30.99K $ 30.99K Cirkulationsutbud 999.57M 999.57M 999.57M Totalt utbud 999,569,862.494707 999,569,862.494707 999,569,862.494707

Det aktuella börsvärdet för The Final Quarter är $ 30.99K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av Q4 är 999.57M, med ett totalt utbud på 999569862.494707. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 30.99K.