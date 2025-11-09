BörsDEX+
Livepriset för the face of sarcasm idag är 0 USD.KAPPA börsvärdet är 29,154 USD. Följ prisuppdateringar för KAPPA till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

the face of sarcasm Logotyp

the face of sarcasm Pris (KAPPA)

Onoterad

1 KAPPA-till-USD pris i realtid:

--
----
-0.10%1D
USD
the face of sarcasm (KAPPA) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 11:24:38 (UTC+8)

the face of sarcasm Pris idag

Livepriset för the face of sarcasm (KAPPA) idag är --, med en förändring på 0.15% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för KAPPA till USD är-- per KAPPA.

the face of sarcasm rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 29,154, med ett cirkulerande utbud på 668.81M KAPPA. Under de senaste 24 timmarna handlades KAPPA mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.0059343, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig KAPPA med +1.23% under den senaste timmen och -7.10% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

the face of sarcasm (KAPPA) Marknadsinformation

$ 29.15K
$ 29.15K$ 29.15K

--
----

$ 29.15K
$ 29.15K$ 29.15K

668.81M
668.81M 668.81M

668,811,165.327707
668,811,165.327707 668,811,165.327707

Det aktuella börsvärdet för the face of sarcasm är $ 29.15K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av KAPPA är 668.81M, med ett totalt utbud på 668811165.327707. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 29.15K.

the face of sarcasm Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
lägsta under 24-timmar
$ 0
$ 0$ 0
högsta under 24-timmar

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0059343
$ 0.0059343$ 0.0059343

$ 0
$ 0$ 0

+1.23%

-0.15%

-7.10%

-7.10%

the face of sarcasm (KAPPA) Prishistorik USD

Under dagen var prisförändringen på the face of sarcasm till USD $ 0.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på the face of sarcasm till USD $ 0.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på the face of sarcasm till USD $ 0.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på the face of sarcasm till USD $ 0.

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ 0-0.15%
30 dagar$ 0-62.11%
60 dagar$ 0-79.40%
90 dagar$ 0--

Prisförutsägelse för the face of sarcasm

the face of sarcasm (KAPPA) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för KAPPA $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
the face of sarcasm (KAPPA) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på the face of sarcasm potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Vill du priset som the face of sarcasm kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för KAPPA prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på the face of sarcasm Price Prediction.

Vad är the face of sarcasm (KAPPA)

The face of sarcasm ($KAPPA) is the ultimate memecoin homage to the iconic “Kappa” emote—the undisputed face of internet irony and Twitch trolling. Born on Solana by the $MANEKI team (who previously lit up the Solana meme scene), $KAPPA is cheeky, irreverent, and unapologetically playful But this isn’t just a price play—it’s a movement. $KAPPA aims to fuel meme culture by tipping creators, rewarding sardonic wit, and uniting a community as sharp as its smirk. It’s raw, unfiltered fun with an edge—where trolling is greeted with tokens, and sarcasm gets its currency. Whether you’re a Twitch OG dropping Kappa in chat or a crypto newcomer looking for something with real personality, “the face of sarcasm” $KAPPA is the satirical anthem of blockchain meme life.

the face of sarcasm (KAPPA) resurs

Officiell webbplats

Folk frågar också: Andra frågor om the face of sarcasm

Hur mycket kommer 1 the face of sarcasm att vara värd år 2030?
Om the face of sarcasm skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella the face of sarcasm-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 11:24:38 (UTC+8)

