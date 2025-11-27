Vad är SCRIPT

The book of SOL (SCRIPT) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för The book of SOL(SCRIPT), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 46.98K $ 46.98K $ 46.98K Totalt utbud: $ 699.94M $ 699.94M $ 699.94M Cirkulerande utbud $ 699.94M $ 699.94M $ 699.94M FDV (värdering efter full utspädning): $ 46.98K $ 46.98K $ 46.98K Högsta någonsin: $ 0.00043616 $ 0.00043616 $ 0.00043616 Lägsta någonsin: $ 0.0000617 $ 0.0000617 $ 0.0000617 Aktuellt pris: $ 0 $ 0 $ 0 Läs mer om priset på The book of SOL(SCRIPT) Köp SCRIPT nu!

The book of SOL (SCRIPT) Information Officiell webbplats: https://www.bookofsol.com/

The book of SOL (SCRIPT) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i The book of SOL (SCRIPT) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet SCRIPT-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många SCRIPT-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår SCRIPT:s tokenomics, utforska SCRIPT-tokens pris i realtid!

Prisförutsägelse för SCRIPT Vill du veta vart SCRIPT kan vara på väg? På SCRIPT sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se SCRIPT-tokens prisförutsägelse nu!

