Livepriset för The book of SOL idag är 0.00007986 USD.SCRIPT börsvärdet är 55,896 USD. Följ prisuppdateringar för SCRIPT till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Mer om SCRIPT

SCRIPT prisinformation

Vad är SCRIPT

SCRIPT officiell webbplats

SCRIPT tokenomics

SCRIPT Prisförutsägelse

The book of SOL Logotyp

The book of SOL Pris (SCRIPT)

Onoterad

1 SCRIPT-till-USD pris i realtid:

--
----
-0.10%1D
USD
The book of SOL (SCRIPT) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 10:48:10 (UTC+8)

The book of SOL Pris idag

Livepriset för The book of SOL (SCRIPT) idag är $ 0.00007986, med en förändring på 0.10% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för SCRIPT till USD är$ 0.00007986 per SCRIPT.

The book of SOL rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 55,896, med ett cirkulerande utbud på 699.94M SCRIPT. Under de senaste 24 timmarna handlades SCRIPT mellan $ 0.00007918 (lägsta) och $ 0.00008025 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00043616, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00007584.

I kortsiktigt resultat, rörde sig SCRIPT med -- under den senaste timmen och -16.07% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

The book of SOL (SCRIPT) Marknadsinformation

$ 55.90K
$ 55.90K

--
--

$ 55.90K
$ 55.90K

699.94M
699.94M

699,941,488.409202
699,941,488.409202

Det aktuella börsvärdet för The book of SOL är $ 55.90K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av SCRIPT är 699.94M, med ett totalt utbud på 699941488.409202. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 55.90K.

The book of SOL Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.00007918
$ 0.00007918
lägsta under 24-timmar
$ 0.00008025
$ 0.00008025
högsta under 24-timmar

$ 0.00007918
$ 0.00007918

$ 0.00008025
$ 0.00008025

$ 0.00043616
$ 0.00043616

$ 0.00007584
$ 0.00007584

--

-0.10%

-16.07%

-16.07%

The book of SOL (SCRIPT) Prishistorik USD

Under dagen var prisförändringen på The book of SOL till USD $ 0.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på The book of SOL till USD $ -0.0000423463.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på The book of SOL till USD $ -0.0000557959.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på The book of SOL till USD $ -0.0002959152277213508.

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ 0-0.10%
30 dagar$ -0.0000423463-53.02%
60 dagar$ -0.0000557959-69.86%
90 dagar$ -0.0002959152277213508-78.74%

Prisförutsägelse för The book of SOL

The book of SOL (SCRIPT) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för SCRIPT $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
The book of SOL (SCRIPT) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på The book of SOL potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Vill du priset som The book of SOL kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för SCRIPT prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på The book of SOL Price Prediction.

Vad är The book of SOL (SCRIPT)

$SCRIPT is a narrative-driven meme coin built on the Solana blockchain, blending crypto culture, storytelling, and community into a singular digital movement. Branded as The Book of Sol, SCRIPT isn’t just a token — it’s a cult-like ecosystem that chronicles the rise of the greatest meme coins on Solana through lore, characters, and on-chain rituals.

Designed to reward belief, creativity, and participation, SCRIPT features:

30% of the total supply burned on launch to signal long-term commitment

20% of the supply locked for 6 months to build trust and deter short-term speculation

A 69-piece NFT collection of Disciples, granting holders Early Contract Access (ECA) and rewards from the liquidity pool

Rich crypto lore built around "Solly," the prophet, and his disciples (e.g., Popcat, WIF, GigaChad, Alchemist AI)

No presale, no dev wallet allocations — fully decentralized and community-driven

SCRIPT aims to serve as both a cultural archive and a launchpad for community-backed meme coin projects on Solana.

The book of SOL (SCRIPT) resurs

Officiell webbplats

Folk frågar också: Andra frågor om The book of SOL

Hur mycket kommer 1 The book of SOL att vara värd år 2030?
Om The book of SOL skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella The book of SOL-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 10:48:10 (UTC+8)

The book of SOL (SCRIPT) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Utforska mer om The book of SOL

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.