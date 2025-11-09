The Bitcoin Mascot Pris idag

Livepriset för The Bitcoin Mascot (BITTY) idag är $ 0.00216153, med en förändring på 8.45% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för BITTY till USD är$ 0.00216153 per BITTY.

The Bitcoin Mascot rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 2,150,042, med ett cirkulerande utbud på 999.35M BITTY. Under de senaste 24 timmarna handlades BITTY mellan $ 0.00212122 (lägsta) och $ 0.00242984 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.0200771, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig BITTY med -1.48% under den senaste timmen och -31.38% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

The Bitcoin Mascot (BITTY) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 2.15M$ 2.15M $ 2.15M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 2.15M$ 2.15M $ 2.15M Cirkulationsutbud 999.35M 999.35M 999.35M Totalt utbud 999,345,714.229925 999,345,714.229925 999,345,714.229925

