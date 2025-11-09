The Amazing Digital Circus Pris idag

Livepriset för The Amazing Digital Circus (TADC) idag är --, med en förändring på 3.38% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för TADC till USD är-- per TADC.

The Amazing Digital Circus rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 24,668, med ett cirkulerande utbud på 999.95M TADC. Under de senaste 24 timmarna handlades TADC mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig TADC med -0.20% under den senaste timmen och -9.08% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

The Amazing Digital Circus (TADC) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 24.67K$ 24.67K $ 24.67K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 24.67K$ 24.67K $ 24.67K Cirkulationsutbud 999.95M 999.95M 999.95M Totalt utbud 999,953,421.489474 999,953,421.489474 999,953,421.489474

Det aktuella börsvärdet för The Amazing Digital Circus är $ 24.67K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av TADC är 999.95M, med ett totalt utbud på 999953421.489474. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 24.67K.