Tharwa USD Pris idag

Livepriset för Tharwa USD (THUSD) idag är $ 1.001, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för THUSD till USD är$ 1.001 per THUSD.

Tharwa USD rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 888,825, med ett cirkulerande utbud på 888.14K THUSD. Under de senaste 24 timmarna handlades THUSD mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 1.085, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.873839.

I kortsiktigt resultat, rörde sig THUSD med -- under den senaste timmen och +0.20% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Tharwa USD (THUSD) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 888.83K$ 888.83K $ 888.83K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 3.58M$ 3.58M $ 3.58M Cirkulationsutbud 888.14K 888.14K 888.14K Totalt utbud 3,582,210.0 3,582,210.0 3,582,210.0

Det aktuella börsvärdet för Tharwa USD är $ 888.83K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av THUSD är 888.14K, med ett totalt utbud på 3582210.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 3.58M.