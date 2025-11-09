BörsDEX+
Livepriset för Tharwa USD idag är 1.001 USD.THUSD börsvärdet är 888,825 USD. Följ prisuppdateringar för THUSD till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för Tharwa USD idag är 1.001 USD.THUSD börsvärdet är 888,825 USD. Följ prisuppdateringar för THUSD till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Tharwa USD Pris (THUSD)

$1.001
Denna token-data kommer från tredjepart.
Tharwa USD (THUSD) Live Pris Diagram
Tharwa USD Pris idag

Livepriset för Tharwa USD (THUSD) idag är $ 1.001, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för THUSD till USD är$ 1.001 per THUSD.

Tharwa USD rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 888,825, med ett cirkulerande utbud på 888.14K THUSD. Under de senaste 24 timmarna handlades THUSD mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 1.085, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.873839.

I kortsiktigt resultat, rörde sig THUSD med -- under den senaste timmen och +0.20% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Tharwa USD (THUSD) Marknadsinformation

$ 888.83K
--
$ 3.58M
888.14K
3,582,210.0
Det aktuella börsvärdet för Tharwa USD är $ 888.83K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av THUSD är 888.14K, med ett totalt utbud på 3582210.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 3.58M.

Tharwa USD Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0
lägsta under 24-timmar
$ 0
högsta under 24-timmar

$ 0
$ 0
$ 1.085
$ 0.873839
Tharwa USD (THUSD) Prishistorik USD

Under dagen var prisförändringen på Tharwa USD till USD $ 0.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på Tharwa USD till USD $ +0.0026379353.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på Tharwa USD till USD $ +0.0006662656.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på Tharwa USD till USD $ +0.0010486005980115.

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ 0--
30 dagar$ +0.0026379353+0.26%
60 dagar$ +0.0006662656+0.07%
90 dagar$ +0.0010486005980115+0.10%

Prisförutsägelse för Tharwa USD

Tharwa USD (THUSD) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för THUSD $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Tharwa USD (THUSD) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Tharwa USD potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Vad är Tharwa USD (THUSD)

Tharwa introduces a novel RWA-backed stablecoin model that solves the problem of tokenizing multi-asset funds, whilst simultaneously overcoming the limitations of algorithmic or over-collateralized crypto-backed stablecoins. This is complemented by AI and quantitative auto-rebalancing strategies to maximize yields and minimize risk for the underlying funds.

By creating the architecture for tokenizing funds that have a diversified, multi-asset backing, Tharwa delivers an improved risk profile compared to tokenized funds with single-asset backing. It also enables consistently higher yield that beats both Tradfi and on-chain funds via the most diversified mix of on-chain and off-chain assets. The AI-based auto-rebalancing strategies then amplify both these benefits. In doing so, Tharwa offers retail access to financial opportunities that are usually outside their reach either in the on-chain or off-chain world.

MEXC är den ledande kryptovalutabörsen som över 10 miljoner användare världen över känner förtroende för.

Officiell webbplats

Folk frågar också: Andra frågor om Tharwa USD

Hur mycket kommer 1 Tharwa USD att vara värd år 2030?
Om Tharwa USD skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Tharwa USD-priser och förväntad avkastning.
Tharwa USD (THUSD) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.